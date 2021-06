Clinica Dr. Kaio Alencar oferece serviços odontológicos com excelência e qualidade em Rio Branco

As Clinicas Odontológicas Dr. Kaio Alencar contam com profissionais qualificados e preparados para oferecer a você e toda sua família o atendimento odontológico clínico e especializado para devolver seu sorriso.

Oferecemos Ortodontia (Aparelhos Ortodônticos), Reabilitação Oral (próteses dentária), Placa de Bruxismo, Clareamento Dental, Implantes, Lentes e Facetas, Tratamento de Canal, Cirurgias e Exodontias (extrações), e Harmonização Facial (Acido Hialurônico e Toxina Botulínica).

São três clínicas para melhor lhe atender, tendo atendimento nos três turnos, manhã, tarde e noite.

A primeira CLÍNICA DR. KAIO ALENCAR fica localizada na Rua Mario Maia, número 78, no bairro Vila Betel, próximo à Escola Fundação Bradesco, em Rio Branco.

A segunda CLÍNICA DR. KAIO ALENCAR fica localizada na Avenida Nações Unidas, no bairro Estação Experimental, número 2911, em frente a Caixa Econômica Federal.

A terceira CLÍNICA DR. KAIO ALENCAR fica localizada na rua Rio de Janeiro, número 435, no bairro Dom Giocondo, em frente ao Cemitério São João Batista.

Contamos com os dentistas, DR. Kaio Alencar – CRO/AC 966, Dra. Renata Sampaio – CRO/AC 1470 e a Dra. Luana Brito CRO/AC 1518.

Através do número (68) 99601-5329 você pode falar com os profissionais da clínica do bairro Vila Betel. Já pelo número (68) 99955-4068, você pode falar com os profissionais na clínica do bairro Estação Experimental. Ou marque sua consulta e avaliação pelo WhatsApp pelo número (68) 99999-0061.

