Centro Cultural Taquari e FGB promovem noite de filme aos moradores

Nesta noite de sexta-feira (18), o Centro Cultural Taquari (antiga lavanderia desativada), em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, através da Fundação de Cultura Esporte e Lazer Garibaldi Brasil, promoveram com todos os protocolos e quantidade de pessoas exigidos pelas normas de combate a Covid-19, uma noite de filme e pipoca aos moradores, que se divertiram e saíram com a noite mais feliz após uma noite de diversão e risadas com o filme (Jumanji: Bem-vindo à Selva).

Publicidade

Entre os moradores estavam o famoso pipoqueiro da Praça da Revolução, seu Pedro Barroso, de 83 anos, que por mais de 20 anos serviu os frequentadores da Praça da Revolução com suas deliciosas pipocas. Seu Pedro relatou a que estava muito feliz em poder finalmente sair de casa assistir um filme e saborear do que mais gosta, as deliciosas pipocas que neste dia de cinema foram feitas por seu filho, também de nome Pedro, morador do bairro e colaborador do Centro Cultural Taquari.

Dona Inês, que é filha de seu Pedro Barroso e faz aulas de Yoga no Centro Cultural Taquari, disse estar muito feliz em levar seu pai para uma noite de cinema e agradeceu a equipe do Centro Cultural, Fundação Garibaldi Brasil e Prefeitura de Rio Branco.

O evento contou com a presença do diretor de Políticas Culturais da FGB, Jenildo Reis, o coordenador de equipamentos culturais, Aurimar Aragão, e o auxiliar administrativo, Breno Costa.



Publicidade