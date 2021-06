Celso Portiolli relembra época de Paolla Oliveira como sua assistente de palco

Na homenagem, o artista ganhou uma retrospectiva onde relembrou momentos importantes do seu passado.

Portiolli fez questão de relembrar personalidades marcantes que passaram por sua trajetória artística.

No vídeo com diversos personagens famosos como cantores e grupos musicais um nome chamou bastante atenção.

Foi o da atriz Paolla Oliveira que já foi assistente de palco do Passa ou Repassa de Celso Portiolli por um período de quatro anos.

“Ela conseguiu fugir da torta na cara”, brincou o apresentador do SBT.

Foi logo após sair do SBT que Paola Oliveira iniciou sua carreira como atriz na novela ‘Metamorphoses’, em 2004 na Record.

Paola ainda fez outros personagens na TV até ser contratada pela Globo para interpretar a jovem Giovana na novela Belíssima em 2005.

Nas redes sociais, muitos internautas ficaram surpresos ao descobrirem que a atriz iniciou sua carreira na TV como assistente de palco do apresentador do SBT.

“Passada que Paola Oliveira foi assistente de palco do Celso Portiolli no Passa ou Repassa”, relatou Flávia Goes pelo Twitter.

“Eu tô chocado que a Paola Oliveira era assistente de palco do Celso Portiolli no Passa ou Repassa”, se surpreendeu Julio Santos pela mesma rede social.