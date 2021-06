Casa Souza Araújo tem energia restabelecida após negociação com Energisa

O padre Jairo Coelho, administrador da casa de acolhida Souza Araújo, localizada na BR-364, em Rio Branco, informou que nesta sexta-feira, 25, a energia elétrica foi restabelecida após ter sido suspensa na manhã de quinta-feira, 24, devido a débitos de 3 meses.

O coordenador declarou que a casa estava devendo mais de R$ 11 mil de energia e que foi feito uma negociação com a Energisa. “Parcelamos o débito em três vezes”, disse o padre.

Além disso, a Casa, que tem mais de 20 idosos, está com dívidas com fornecedores. Para arcar os compromissos, foram feitos empréstimos feitos para pagar os funcionários. A direção do local aguarda a renovação do convênio com o governo do estado, onde atende ex-hansenianos.



