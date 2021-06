Carro que havia sido roubado em Rio Branco é recuperado pela PM em Sena Madureira

A Polícia Militar de Sena Madureira, por meio do 8° BPM conseguiu recuperar um carro que dias atrás havia sido roubado na capital do estado, Rio Branco, ocasião em que as vítimas foram amarradas e tiveram o veículo levado por criminosos.

A ação exitosa que culminou na recuperação do carro, aconteceu nas dependências do Bairro Cristo Libertador, no momento em que os Militares do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) faziam um patrulhamento de rotina.

O fato que chamou a atenção dos militares é que o veículo estava estacionado com o porta malas e as portas abertas. Com a suspeita, foi realizada uma consulta e constatou-se que o veículo estava com restrição de roubo.

Ninguém foi preso durante a abordagem, o carro foi levado para a delegacia geral de Polícia do município, para os procedimentos de praxe e para que posteriormente possa ser devolvido aos proprietários.



