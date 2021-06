Carlinhos Maia revela ter sido o culpado por briga com Whindersson

Carlinhos Maia revelou que foi o grande culpado pela briga que protagonizou com o humorista e youtuber Whindersson Nunes.

Segundo o digital influencer, ele não estava pronto para atuar na televisão ao lado de ícones do humor como Nunes e Tirullipa.

“Não estava preparado para estar na TV naquele momento. Eu estava vivendo o meu estouro na internet e a minha equipe me ofereceu o projeto dos Roni no Multishow.

Eu neguei, pois sabia que não estava pronto, mas a empresa me convenceu. Mesmo sem querer fazer, fui e fiz. Não me sentia bem, eu não me encontrei lá. Sai da Vila, que era o meu maior sucesso e estava infeliz na televisão. Passei a competir com o Whindersson, sabe? A culpa foi minha“, revelou.