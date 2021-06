Carla Diaz quebra o silêncio e comenta notícia sobre volta de relação com Arthur

Após a notícia de que tinha dado uma segunda chance para Arthur Picoli, Carla Diaz resolveu usar os Stories do Instagram para negar qualquer novo envolvimento com o ex-affair do BBB 2021.

A atriz falou sobre sua vida pessoal: “Eu sempre fui muito discreta sobre a minha vida afetiva. Logo, esse é um assunto que não irei mais retomar, mas venho aqui em respeito aos meus fãs porque não acho justo criarem uma expectativa falsa em vocês”.

“Eu e Arthur conversamos sim logo depois que saímos do programa e concordamos que aqui fora a vida é outra. Ou seja, não estamos juntos! Eu estou solteira“, declarou ela.

Aproveitando novas oportunidades, Carla Diaz deixou claro que está com a mente em outro lugar agora: “Estou totalmente focada no meu trabalho e realizada como nunca estive, com diversos projetos e coisas incríveis”.

Para finalizar, a ex-sister agradeceu o carinho dos fãs de Carthur. “A parte linda que restou disso tudo são vocês, fãs que foram e continuam sendo tão carinhosos com a gente“, completou.

Para quem não sabe, segundo o jornal Extra, a artista e o instrutor de crossfit estariam tentando se acertar após o romance conturbado que viveram no BBB 2021.

Apesar dos dois quererem discrição na relação, eles não passaram despercebidos pelos vizinhos de Picoli.

De acordo com a publicação, alguns moradores do Vila do Pan, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde o bonitão mora, já viram a atriz entrando e saindo do local.

Segundo amigos do ex-BBB, ele não estava brincando quando afirmou que estava apaixonado por Diaz.

Em contato com o site, uma fonte próxima ao casal explicou: “Mas ela ainda sente receio do julgamento que teve aqui fora com sua eliminação e tudo o que viu e ouviu sobre ele no confinamento”.

Vale lembrar que quando Arthur ainda estava confinado no Big Brother, e Carla viu por outro ângulo tudo o que viveu na casa, ela chegou a afirmar que não queria ter mais nada com o rapaz.