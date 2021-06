Cantor que venceu Lucas Lucco na Justiça relata represálias

No início do mês, Lucas Lucco perdeu um processo de plágio de Gabriel Banderas. Com a sentença da Justiça, Lucas Lucco teve R$ 104,5 mil bloqueados de suas contas bancárias para indenizar Banderas.

Neste domingo, em uma entrevista ao “Domingo Espetacular”, o compositor desabafou e disse que, desde a decisão da Justiça, vem recebendo ataques nas redes sociais.

“Já teve pessoas falando que vão me pegar, que sabem onde eu moro, falam onde eu trabalho. Para ser sincero, minha rede social hoje virou um descarrego total só de coisas ruins”, disse.

Por outro lado, Banderas se surpreendeu com a atitude de Lucas Lucco, que pediu desculpas pelo plágio. Já os fãs chamam o músico de “oportunista” nas redes sociais.

O trecho que Banderas alegou ter sido copiado é quando Lucco canta: “Momôzin, vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim”, que se assemelha à canção de Gabriel “Eu cuido de você, você cuida de mim”.

Entenda o caso

