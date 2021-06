Candidatos que faltaram ao Enem 2020 por medo da Covid perdem direito à isenção de taxa em 2021 e correm risco de não fazer prova

O depoimento acima é de Mariana Scoralich, de 32 anos, moradora de Juiz de Fora (MG).

Até o dia 18 de junho, ela pode entrar com um recurso no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e tentar, pela última vez, ficar isenta da taxa de R$ 85 para se inscrever no Enem 2021.