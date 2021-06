Campeonato Sub-17 inicia nesta terça-feira: oito clubes e um objetivo

A corrida pelo título do Campeonato Acreano Sub-17 começa nesta terça-feira (15) com duas partidas no estádio Florestão.

Publicidade

O Independência abre o torneio contra a Adesg, às 14h. O duelo terá arbitragem de Ruan Santos, assistido por Rener Santos e Carlos Alberto.

No jogo de fundo, às 16h, o Andirá, sob o comando do técnico Kinho Brito, ex-Galvez, estreia diante do Atlético Acreano.

O duelo também terá novo comandante do banco de reservas do Galo Carijó.

O treinador Maydenson Costa deixou o clube católico do São Francisco e acertou sua transferência no mês passado para o time celeste.

A partida terá no apito Jackson Rodrigues, assistido por Verônica Severino e Roseane Amorim.

Nesta temporada, o torneio conta com a participação de oito clubes divididos em duas chaves.

O Grupo A será composto pelo o atual campeão Galvez, Independência, Atlético-AC e Plácido de Castro.

Já o Grupo B será formado pelas as seguintes equipes: Adesg, Andirá, Vasco-AC e Rio Branco-AC.

Conforme o regulamento, no primeiro turno as equipes do grupo A duelam contra as equipes do grupo B.

Os dois melhores clubes de cada chave decidem em jogo único o título do turno. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

No returno, a única diferença é que as equipes se enfrentam dentro de seus respectivos grupos.

Caso uma equipe vença os dois turnos da competição será declarada campeã, mas em caso de campeões de turnos diferentes, haverá uma decisão em jogo único.

Lembrando que o vencedor do torneio carimba vaga na disputa da Copa do Brasil Sub-17/2021.