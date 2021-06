Câmera filmou Lázaro horas antes de ser morto em Águas Lindas de Goiás

Publicidade

Uma câmera de monitoramento filmou Lázaro Barbosa horas antes da captura, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (veja vídeo acima). O criminoso foi morto nesta segunda-feira (28) depois de 20 dias fugindo de uma força-tarefa com mais de 270 agentes. Aos 32 anos, ele tinha uma extensa ficha criminal, fugiu três vezes da prisão e era acusado de diversos crimes.

A imagem foi gravada por volta de 20h30 de domingo (27). De acordo com o secretário de Segurança Pública Rodney Miranda, Lázaro foi filmado no momento que tentava contato com familiares que moram na região. Nas imagens é possível ver que ele sai de uma mata e caminha por uma rua em direção as casas.

“Ele foi se encontrar com elas [ex-mulher e sogra]. A informação é de que ele chegou lá, deve ter se alimentado e quando os policiais chegaram ele tentou fugir”, afirmou.

Segundo o chefe da pasta, essas imagens e denúncias de moradores que teriam visto o criminoso pela região ajudaram a polícia a localizar o fugitivo.

“A câmera de segurança mostrou para onde ele estava e para onde ele foi. Ele foi preso a cerca de 5 km da casa da sogra, local onde foi filmado”, afirmou.