Cachorro encontra sex toy em passeio na praia

Um cachorro chamado Barni encontrou um brincado bastante curioso durante um passeio por uma praia na região do Monte Maunganui, na Nova Zelândia.

Publicidade

O tutor do cachorro, chamado James O’Connor, pediu que seus amigos levassem Barni para um passeio, enquanto ele e sua esposa estavam no hospital, para o nascimento da filha do casal.

E foi no hospital que ele recebeu as fotos do novo brinquedo encontrado pelo cachorro. “Não conseguíamos parar de rir”, disse James ao jornal local NZ Herald.

“Nossos amigos levaram Barni para passear com seu cachorro Ted, eles disseram que Barni roubou [o brinquedo] de outro cão e não quis mais largar. Foi preciso muita insistência, até que conseguiram tirar o objeto dele”, contou.