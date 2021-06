Cachorro arranca pálpebra de mulher após ataque; imagens são fortes

Kelsey Salmon, uma esteticista de 23 anos moradora da cidade de Atlanta , no estado da Geórgia-EUA, precisou ter a sua pálpebra costurada novamente em seu rosto após seu cachorro arrancá-lo numa mordida.

A jovem se maquiava para sua festa de aniversário e, enquanto acariciava o cão, o animal a atacou seu rosto. Kelsey, então, passou sua data especial na sala cirúrgica do hospital local.

“Ouvi o cachorro latindo no quarto. O chihuahua entrou correndo e pulou na cama. Eu começei a acariciá-lo e estava tudo bem. Então, do nada – aconteceu tão rápido que eu não tive tempo de recuar – ele pulou, me mordeu no rosto e quebrou minha pálpebra”, explicou a jovem.