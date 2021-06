Caçada a Lázaro virou ‘Big Brother’ com cobertura sensacionalista que atrapalha polícia, diz criminóloga

Casoy reforça que mesmo o Estado não tem permissão para matar, ainda que em casos de grande apelo popular. As exceções são em legítima defesa ou quando há reféns. “Não podemos incentivar algo que até a Bíblia condena. Agora, como um deputado vai explicar para o filho que ele pode matar alguém, mas o Lázaro, não?”

“Essa é a pergunta do milhão. Acho que a gente vive um medo muito grande alimentado pela pandemia. Vivemos sob o medo e essa é uma oportunidade onde projetar esse medo de um inimigo invisível. O Lázaro é uma coisa real e que está acontecendo, para onde é possível direcionar esse medo.”

“A gente acompanha o noticiário como quem acompanha o Big Brother. O ‘maníaco do parque’ ficou 23 dias foragido após estuprar e matar uma série de mulheres. A gente acompanha esses casos porque sente ansiedade, preocupação e medo.”

“Todos estamos cansados de seguir o ‘reality covid’ e o caso Lázaro gera medo também, que já temos pela pandemia, ou seja, transferimos nosso sentimento de medo de um assunto para outro, como uma retroalimentação. Acaba prendendo nossa atenção pela ameaça à sociedade que se estabelece em comum. Como uma projeção. O medo também gera fascínio, além do suspense do desfecho”, acrescenta Casoy.

‘Erros da imprensa’

A criminóloga avalia que alguns veículos de imprensa estão atrapalhando as ações policiais e fornecendo dicas para que Lázaro consiga escapar.

Casoy cita outros episódios em que, segundo ela, a imprensa atrapalhou a atuação policial, como no caso Eloá, garota de 15 anos que morreu durante um sequestro na Grande São Paulo. A especialista afirma que a cobertura ao vivo de uma TV oferecia dicas para o sequestrador que fazia a garota e a amiga reféns dentro de casa.

No caso das buscas por Lázaro, a criminóloga diz que a imprensa também erra ao citar supostos fatores religiosos ou espirituais como possível motivação para os crimes.

“Há o reforço de um preconceito com a igreja de matriz afro-brasileira. Reforçam que Lázaro está possuído pelo demônio porque ele usa objetos relacionados ao candomblé. E isso é muito perigoso. Quando um assassino é evangélico, a religião dele não é reforçada para justificar nada. Crucifixos e a estrela de Davi também não viram pauta quando é usada por um assassino.”

Para ela, citar a religião do suspeito também alimenta preconceitos e atrapalha o desenvolvimento cultural do país.

No dia 19 de junho, sacerdotes de terreiros afro-brasileiros divulgaram uma nota afirmando terem sofrido abordagens truculentas da polícia durante as buscas por Lázaro.

No comunicado, os líderes religiosos manifestaram “repúdio aos violentos ataques racistas praticados contra as casas de matrizes africanas” e se queixaram da tentativa de associá-las ao foragido.

Em resposta, a Secretaria de Segurança de Goiás afirmou que estava “trabalhando com um único propósito: garantir a paz à população da região e capturar Lázaro Barbosa, nos limites da legalidade”.

“Falar do comportamento criminoso dele é fácil com base nos crimes que ele cometeu: estelionatário, latrocida, estuprador. Mas fazer um diagnóstico pela televisão não é possível. Ele precisa ser examinado e o laudo de 2013 que ele fez não se refere a nenhum distúrbio mental. Muita coisa pode ter mudado e um novo exame pode apontar, mas não um novo crime”, afirmou.

Casoy afirma também que ainda não há elementos suficientes para classificar Lázaro como serial killer, adjetivo que atrai ainda mais audiência. Ela explica que é raríssimo surgir um criminoso desse tipo, não apenas no Brasil, mas em qualquer país.

“Matar em série é raro porque são casos mais ligados a questões psicológicas do que a uma vida criminosa. Assassinos seriais têm questões importantes de simbologia. O objetivo é dele, a fantasia é dele e aquele crime completa as necessidades psicológicas dele.”

Ela explica que um dos pontos que qualifica alguém como serial killer, além do número de mortes em sequência, é seguir um ritual, um modus operandi e ter uma espécie de assinatura nos crimes. Isso faz com que os crimes se conectem e façam sentido na imaginação do assassino.