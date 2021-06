Brigadistas são capacitados em Cruzeiro do Sul para atuarem no combate às queimadas

O último levantamento do monitoramento ID meteorológico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre, mostra que maio fechou com registro de 30 focos de queimadas e isso mostra o aumento das queimadas, já que desde janeiro até maio foram 45 focos de queimadas em todo o estado sendo que 67 % dessa quantidade foi todo em um mês.

Em maio o Acre passa pela transição do chamado inverno amazônico para o verão amazônico. Com isso o número de queimadas aumenta consideravelmente em todo o estado. Os municípios que mais apresentaram focos de queimadas foram Cruzeiro do Sul e Feijó. Segundo relatório divulgado pela secretaria estadual de meio ambiente em Cruzeiro do Sul quatro desses focos foram registrados em uma região de reserva extrativista do Alto Juruá.

Diante desses dados o Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul lançou o plano operacional de combate à queimadas em 2021. O objetivo é reunir esforços para tentar combater e conter o avanço das queimadas no Estado. “A gente sai de um período muito intenso que foram as cheias e já passamos para outro trabalho que provavelmente será intenso que será as queimadas, desde o mês passado já estamos com o plano pronto de combate as queimadas” afirma Sanderson Ferreira, comandante do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul.

O comandante destaca ainda que as queimadas podem agravar ainda mais a saúde pública, uma vez que é o período em que as doenças respiratórias se tornam mais frequentes e podem causar lotação nas unidades de saude e agravamento de casos durante a pandemia de Covid-19. “As pessoas tendem a querer a fazer um fogo pra limpar o quintal ou outras coisas e isso prejudica bastante para o surgimento de doenças respiratórias”.

O sargento Filipe destacou a importância e como ocorrerá a formação e trabalho dos brigadistas no Juruá. “ Nós fomos incumbidos da responsabilidade de formarmos grupos previamente treinados e capacitados para atuar em uma certa situação, no caso os focos de incêndio em vegetação e incêndios florestais. Estamos capacitando em média 10 brigadistas em cada uma das prefeituras sendo que no 61 Bis, nós vamos formar em torno de 30 militares para nos dar apoio em incêndio de grandes proporções”, concluiu.



