Brasil tem 91 concursos públicos abertos. Salários chegam a R$ 28 mil

Exército Brasileiro 11ª Região Militar

O Exército do Brasil, por meio da Comissão Regional de Obras da 11ª Região Militar, que abrange a área do Distrito Federal, os estados de Goiás e de Tocantins, e a região do Triângulo Mineiro, abre oito vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva.

As funções disponíveis são para profissionais de níveis superior e técnico. Outros requisitos podem ser conferidos no edital de abertura. Os interessados deverão realizar suas solicitações no período de 28 de junho a 21 de julho.

Haverá isenção do pagamento da taxa de inscrição para o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa renda. Todas as informações detalhadas podem ser consultadas no edital de abertura.

