Brasil erra bastante e perde na Copa América de Basquete feminino

Publicidade

Depois de duas vitórias, o time nacional foi superado pelo Canadá por 71 a 67.

Com o resultado, o algoz verde e amarelo assumiu a liderança da chave A do torneio disputado em San Juan, Porto Rico. A equipe do técnico José Neto volta a jogar nesta segunda (14) para enfrentar as Ilhas Virgens, a partir das 16h10, e fechar a fase de grupos.

Mesmo classificado para a próxima fase do torneio, o time nacional precisa da vitória para garantir 2ª posição.

EM JOGO EQUILIBRADO, O BRASIL FOI DERROTADO PELO CANADÁ POR 71 A 67 PELA TERCEIRA RODADA DA @AMERICUPW E AGORA ENCARA ILHAS VIRGENS NO FECHAMENTO DA PRIMEIRA FASE DO TORNEIO CONTINENTAL! 🏀 CLARISSA – 21PTS E 11REB

🏀 TAINÁ – 15PTS

🏀 ÉRIKA – 8PTS E 11REB

🏀 PATTY – 10PTS PIC.TWITTER.COM/MVC8XIC8ZS — BASQUETE BRASIL – CBB (@BASQUETEBRASIL) JUNE 13, 2021

No jogo deste domingo, o principal destaque brasileiro foi Clarissa que marcou 21 pontos e conseguiu 11 rebotes. Tainá teve 15 pontos. Érika ficou com oito pontos e 11 rebotes. Patty marcou 10 pontos. Apesar da derrota, a seleção verde e amarela fez uma boa partida.

Na volta do intervalo, o time conseguiu reverter uma desvantagem de oito pontos para acabar o terceiro quarto na frente do placar por um ponto.

Mas, na última parcial, as brasileiras forçaram muito o jogo e acabaram errando vários lances. Por isso, as norte-americanas conseguiram se recuperar e sair com a vitória.

O torneio oferece quatro vagas no Pré-Mundial de 2022 para as 10 equipes participantes.