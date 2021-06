Bombou! Luiz Bacci, compartilha no Instagram intimidade do trisal acreano

Os novos famosos da internet já estampam sites do Acre e do Brasil. Além dos jornais, o trisal também foi notado pelo apresentador do Record TV, Luiz Bacci.

Publicidade

Em seu perfil no Instagram, Luiz Bacci, que apresenta o Cidade Alerta, compartilhou em seu stories, uma matéria do G1 que conta o dia a dia dos acreanos. Veja: