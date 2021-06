Bolsa Família de R$ 300: O novo valor é viável?

Publicidade

Jair Bolsonaro, presidente da república, anunciou a ampliação do programa social Bolsa Família para R$ 300. A novidade surpreendeu até mesmo os integrantes do Governo Federal, que acreditam que o novo valor é inviável para o Orçamento do benefício em 2022.

Desde 2020, o Governo estuda uma forma de reformular o Bolsa Família. Isso foi possível observar por meio das tentativas malsucedidas de substituir o Bolsa Família pelo Renda Brasil e pelo Renda Cidadã.

O gestor federal também informou que pretende aumentar o número de beneficiários do programa. Atualmente, o BF contempla cerca de 14 milhões de famílias. A expectativa é ampliar o benefício para aproximadamente 20 milhões, um acréscimo de 6 milhões.

Bolsa Família de R$ 300

O novo Bolsa Família estava previsto para começar em julho, após o fim do pagamento do auxílio emergencial.

No entanto, devido a prorrogação determinada pelo avanço da vacinação contra a Covid-19, a liberação deve ocorrer em outubro ou novembro de 2021.

Com o programa reformulado, a média que é paga atualmente, R$ 192, deve ser ampliada para R$ 300, conforme a declaração de Bolsonaro. Esse montante pode ser variado, de acordo com a adesão de benefícios no Bolsa Família.