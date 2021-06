Se você quer saber sobre a Betfair como funciona, fique comigo até o final, pois, esse post foi feito para você.

Aqui irei mencionar tudo o que um iniciante no mundo do trader esportivo precisa saber antes de começar na maior Exchange do mundo.

Boa leitura!

Betfair – O que é?

A Betfair é uma plataforma onde um trader esportivo opera no mercado de apostas.

Assim, a sua ideia é ser bem similar aos negócios desenvolvidos dentro da bolsa de valores.

A partir da Betfair você consegue operar em diversos esportes em tempo real.

Além disso, é importante lembrar que a plataforma está no mercado há mais de 10 anos e hoje ela patrocina diversas equipes e competições fundamentais aqui no futebol sul-americano.

Alguns dos mais recentes são:

Copa Libertadores;

Copa Sul-Americana;

Cartola (criado pelo Grupo Globo).

Portanto, se você deseja começar no mercado do trader esportivo a Betfair é o melhor caminho para começar.

Betfair Como Funciona?

A Betfair não é uma casa de aposta, então desde agora é fundamental que você saiba disso.

Na verdade, a Betfair é chamada de bolsa esportiva ou Exchange.

Sim, a plataforma tem uma casa de aposta incluída entre as suas abas e assim como qualquer outro tipo de casa de aposta ela irá te limitar se você se tornar um ganhador, já que você aposta ali, contra a casa.

Ao realizar as suas apostas na Exchange, você nunca será limitado, pois, você opera no mercado, comprando e vendendo odds, mas ganhando dinheiro de outros trader e não da casa.

Entretanto, como nem tudo é um mar de rosas, você precisa pagar 6,5% de todas as suas apostas vencedoras como uma comissão para a plataforma.

Assim, para conhecer melhor e saber como a Betfair funciona você pode se cadastrar e clicar na aba Futebol, por exemplo, onde você poderá ver os diversos confrontos e competições que existem na plataforma.

Além disso, você consegue procurar os eventos através dos nomes da própria equipe.

A partir da escolha do time você consegue clicar nele e ver quais são os mercados que estão disponíveis para o confronto.

Provavelmente você vai se surpreender com a coloração de alguns botões, como que para apostar a favor de um time da casa pode estar em azul e rosa e o mesmo para o visitante.

Fique tranquilo, pois falarei mais sobre isso abaixo.

O que é o Back e o Lay?

Essa é certamente uma das maiores dificuldades das pessoas que estão iniciando dentro dessa bolsa esportiva, que é o que significa o Back e o Lay.

<h3> – Back:

O termo Back significa “A FAVOR”, ou seja, você está a favor de algo.

Além disso, para melhorar a distinção do Back e do Lay, existem duas diferenças de cores, onde o Back é SEMPRE representado por azul e Lay pelo rosa.

Bom, o Back então representa uma entrada a favor de algo.

Se você considera que um determinado time está jogando bem e está prestes a marcar um gol, você pode entrar no mercado em favor dessa equipe.

Depois de um tempo, caso essa equipe não marque e diminua o ritmo, você pode sair do mercado e esperar por novas oportunidades.

O Back pode ser a favor de:

Time da casa;

Time visitante;

Empates;

Correct Score;

Mercado de gols, entre outros.

Esses são apenas alguns dos mercados, mas todos os mercados que existem dentro da Exchange você tem a chance de apostar em Back.

Lay:

O Lay também é um modo de investir na Bolsa esportiva da Betfair.

Com a cor rosa, você vai ver, assim como no Back que existe milhares de opções para operar, aqui vai acontecer também.

Assim, quando você define operar em Lay contra o Time A, você está apostando que o Time B pode vencer ou ficar empatado que você ganha a sua aposta.

O mesmo acontece com todos os outros mercados, independente de quantas linhas estejam disponíveis, como o correct score.

Se o jogo está 0 x 0 e você vê que as duas equipes estão atacando e buscando pelo gol o tempo todo e a partir do seu método você acredita que o gol irá sair.

Diante desse caso, você decide realizar uma operação em Lay ao 0 x 0 no correct score.

Como resultado, se qualquer uma das equipes marcar um gol a sua aposta é vencedora.

Entretanto, se o jogo terminar em 0 x 0 você terá a sua operação perdida.

A parte positiva aqui é que como trader você não vai colocar a sua entrada e deixar ela aí, rolando enquanto o jogo não te leva a nada.

Por exemplo, nos momentos em que o jogo estiver morno, você pode retirar a sua entrada, provavelmente com um pequeno red, já que quanto mais o tempo passa com o placar de 0 x 0, maior serão as suas chances da sua entrada não bater.

Portanto, o ideal é que você entre e saia várias vezes do mercado para não perder toda a sua stake e consiga estar dentro do mercado nos melhores momentos do jogo com chances maiores do seu lay bater.

Por fim, quero lembrar a todos que a Betfair Exchange é mais interessante para as pessoas que irão realizar suas operações como trader.

Se você deseja ser um punter, um apostador profissional, a plataforma oferece uma alternativa, a casa de apostas. No próprio site você pode acessar as duas modalidades e investir da maneira que preferir.

Espero que esse post tenha sido o mais claro possível para você que está iniciando para entender melhor a plataforma e como ela funciona.

Te espero no próximo post, grande abraço e bons greens.



