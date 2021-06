Bebê de apenas 10 meses que foi levado por enxurrada é encontrado morto

Cristiane Rodrigues da Silva, de 35 anos, estava com o filho no colo quando a casa foi atingida. O volume de terra acabou arremessando os dois em um córrego e ela não conseguiu segurar o bebê, que foi levado pela enxurrada.

O corpo foi encontrado dentro do córrego, ainda perto da casa da família. Vizinhos e militares do Corpo de Bombeiros faziam as buscas.