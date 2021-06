BBB não paga minhas contas: ex-brothers contam como é vida pós reality

Há quem entre no Big Brother Brasil para viver de mídia e se bancar por um longo tempo com os famosos publis nas redes sociais ou com presenças VIPs.

Publicidade

No entanto, também tem aqueles que buscam o programa apenas pelo prêmio e retomam uma carreira profissional que não depende do estigma de ex-BBB. A coluna conversou com alguns participantes para saber como é a vida após o reality show.