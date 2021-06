Barraco em live, fim da dupla e carreira solo: Bruno e Marrone explodem em polêmicas

Pensando nisso, nós do OCanal resolvemos reunir algumas vezes em que os amigos deram o que falar e voltaram para a boca do público por motivos não convencionais.

Indo desde barracos em live a até boatos de separação. Confira:

Bruno e Marrone protagonizam barraco em live

Antes de mais nada, é fato que as transmissões ao vivo se tornaram uma verdadeira febre no ano passado, com o início da pandemia do novo coronavírus. Por conta disso, Bruno e Marrone também fizeram apresentações para o público, expondo seus maiores sucessos. Entretanto, em um show ao lado de Jorge & Mateus e Leonardo, eles acabaram discutindo ao vivo.