Bancários decidem entrar em greve na próxima segunda-feira no Acre

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Acre – SEEB/AC realizou uma grande assembleia na segunda-feira, 14, com a participação do deputado Neném Almeida (sem partido).

Na reunião, realizado de maneira presencial e remoto, a categoria aprovou a realização de greve de suas atividades por tempo indeterminado a iniciar na próxima segunda-feira – 21 de junho – a partir de meia noite.

O parlamentar frisou que o sindicato se mostrou receptivo ao diálogo com o governo. Porém, as agendas solicitadas não foram atendidas. “Fico triste e frustrado, pois esses trabalhadores têm suas atividades consideradas como essenciais. Entretanto, ainda assim não são prioridade quando se trata de vacinação. E quem mais perde com isso é a própria população.”, comentou Neném.



