Balonismo na Amazônia: Uma experiência incrível que pode ser realizada no Acre

Já pensou em ver a floresta amazônica do alto, através de um voo de balão? No Acre essa experiência é possível. A Eme Amazônia te proporciona esse passeio incrível e único.

Aqui você sobrevoa a floresta amazônica e contempla toda a sua imensidão e beleza. Também é possível avistar os misteriosos geoglifos (desenhos geométricos escavados na terra com cerca de 10m de largura e até 4m de profundidade feitos há mais de mil anos).

“O passeio de balão revela a biodiversidade da floresta amazônica e mistérios das figuras geométricas milenares encontradas no estado. Você vai apreciar as belezas amazônicas por um outro ângulo e, com certeza, essa será uma experiência única”, ressalta a secretária de Estado de Empreendedorismo e Turismo Eliane Sinhasique.

O balão a ar quente sobe 300m e tem capacidade para 8 passageiros. O piloto é habilitado junto a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Voo altamente seguro, que dura aproximadamente 40 min.

A atividade ocorre no Acre desde 2012. Mais de duas mil pessoas já fizeram o voo no Acre, entre brasileiras e estrangeiras. Os participantes vivenciam todas as fases da experiência e ajudam inclusive no processo de montagem do balão, que começa sua subida por volta das 5h30, quando o dia está amanhecendo.

A experiência foi muito boa para mim, primeiro que eu não imaginava que o Acre era tão bonito do alto.

Segundo, porquê é algo diferente. É uma forma leve e gostosa de interagir com a natureza, com a cidade”, declara o youtuber Lucas Estevam.

O empresário paulista Diego Nogueira fez o passeio com a família inteira, esposa, filhos e até o cachorro de estimação. “É surreal! A sensação de parar no ar e apreciar a vista foi muito emocionante. Já tinha tido uma experiência com paramotor, mas a sensação do balão é mágica, parece que você está na sacada de casa flutuando”, declarou.

Cassiano Marques, diretor da Eme, ressalta que as primeiras horas da manhã apresentam as condições ideais para o voo. “Buscamos os clientes no hotel e partimos para a zona rural de onde faremos o voo.

Ao pousar, é realizado um café da manhã pic-nic e brinde de espumante para comemorarmos esse momento incrível e mágico”.

É unanimidade que o voo no Acre é uma experiência incrível. A servidora pública acreana Thalita viajou com rondonienses e amou. “Era um sonho de viajante fazer essa experiência e foi mais especial ainda por ter sido no Acre. As palavras não alcançam a sensação. Me senti flutuando entre as nuvens, vendo todo o nosso Acre, vi floresta e os impressionantes geoglifos”.

Como fazer o passeio

Para realizar o passeio é necessário entrar em contato com a Eme Amazônia pelo contato 68 98100-8000.

O passeio custa R$1.890 para uma pessoa exclusiva (com alteração de valor para pessoas com peso corporal acima dos 100 kg), R$ 1.990 para 2 pessoas (com restrições de peso corporal) e R$950, por pessoa, para grupos de no mínimo 4, no máximo 8 pessoas. Criança de 6 a 12 anos, acompanhada do responsável legal tem 50% de desconto.

O valor pode ser parcelado em 3 vezes sem juros no cartão ou em até 12 vezes com juros.



