Auxílio emergencial será prorrogado e Bolsa Família terá aumento

Há cerca de 10 dias, o ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que o benefício será prorrogado por mais três meses, nos valores de R$ 150 a R$ 375.

“Dentro do governo, a decisão está amadurecida para prorrogação. A economia termina lá seus cálculos e falta a Casa Civil, junto com o presidente, determinar a data em que isso vai ser enviado ou vai ser prorrogado. Eu agora desconheço se vai ser por decreto ou por medida provisória”, disse em entrevista ao Programa do Datena, da Band.

A atual etapa do auxílio emergencial começou a ser paga em abril deste ano e tem quatro parcelas, que se encerrarão em julho. As três novas parcelas, portanto, devem ser pagadas de agosto a outubro.