Aulas presenciais da rede municipal de Cruzeiro do Sul poderão iniciar no mês de outubro

O ano letivo na rede municipal de educação teve início no dia primeiro de junho. E nesta quarta-feira (16), a prefeitura inicia o processo de contratação dos professores que realizaram o processo seletivo provisório.

Publicidade

O secretário de educação, Amarisio Saraiva, destaca que tinha quase 90% dos servidores efetivos e houve a necessidade de fazer o processo seletivo simplificado. “O concurso está sendo concluído com a lotação dos nossos servidores e a documentação apresentada”.

Na zona rural, algumas escolas não começaram ainda o ano letivo e maioria dos professores que estão assinando o contrato serão lotados nas escolas da zona rural. “Para as nossas escolas da zona rural, dos rios, de ramais de difícil acesso, vamos contratar em média 264 professores, até as aulas presenciais começarem, porque aí vai necessitar de mais profissionais”.

Ainda de acordo com o secretário de educação, a expectativa do prefeito é imunizar todos os profissionais de educação até agosto e setembro e início de outubro. Se a pandemia estiver sob controle e todos os servidores vacinados, teremos condições. “Estamos nos adequando para receber essas crianças como mandam os protocolos de saúde e reformando as escolas”.



Publicidade