Atualização do FIFA21 terá atleta do futevôlei Nathalia Guitler

“Futebol foi a primeira paixão da minha vida, antes mesmo do tênis. Me lembro de jogar videogame com meus irmãos e agora as pessoas poderão interagir comigo no FIFA 2021. O convite da EA SPORTS foi algo muito maior do pensava. Quando eu recebi o convite, paralisei. Parecia tão irreal. Estar em um videogame. Ser alguém virtual que as pessoas vão jogar comigo. É realmente um sonho. Como se as pessoas se conectassem comigo em um jogo. Estar entre tantos nomes novos que entram para participar do jogo é uma realização de um sonho de fato. Mas eu estou ali, como brasileira, como atleta e como pessoa”, vibra Guitler.