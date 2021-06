Atriz pornô tem prisão requerida pelo MP após não cumprir medida cautelar

Laryssa Oliveira, mais conhecida pelo nome de Rafa Zaqui, teve a prisão preventiva requerida pelo Ministério Público de São Paulo nesta sexta-feira (18).

A atriz de filmes pornográficos é acusada de tráfico de drogas desde 2016, quando foi pega portando substâncias ilícitas em São Vicente, no litoral paulista.

O pedido de prisão ocorreu após a mesma, que responde ao processo em liberdade, não comparecer a todos os atos processuais.

Em 2016, quando foi presa com entorpecentes, Laryssa relatou que estava comprando drogas, não traficando. Entretanto, a promotoria apontou que a quantidade de drogas “demonstraram a finalidade de tráfico”.

Após isso, ela revelou que vendia drogas para complementar a renda de atriz pornô.

À época, a atriz foi presa em flagrante, ficou três dias detida, mas um juiz acatou pedido do advogado de Laryssa e concedeu alvará de soltura [liberdade provisória].

Todavia, ela deveria cumprir medida cautelar e não poderia sair da cidade — o que não foi cumprido.

Procurado, o advogado de defesa de Laryssa, João Carlos de Jesus Nogueira, disse que não sabe onde a atriz está — e mais — que não presta mais serviço para a mesma.

“Ela está em local não sabido. Muitas pessoas acabam confundindo a liberdade processual com absolvição, e com isso acabamos perdendo contato. Muito embora tenha meu nome no processo, a representando, infelizmente perdi o contato com ela”, pontuou ele, em entrevista ao G1.