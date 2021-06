Assumidos, Duda Reis e Bruno Rudge curtem Dia dos Namorados juntos

O EM OFF já havia antecipado o relacionamento entre Duda Reis, ex-companheira do funkeiro Nego do Borel e Bruno Rudge, filho do ex-vice presidente do Banco Itaú. Os dois estariam se conhecendo melhor e foram flagrados diversas vezes em clima de romance.

Os cliques foram compartilhados em diversos sites e viralizaram, não agradando Bruno Rudge que de início teria acreditado que Duda Reis estivesse vazando propositalmente, com o motivo de ganhar buzz na imprensa.

Bruno Rudge, irmão da influenciadora digital Lalá Rudge, costuma ser bem reservado, o oposto de Duda que sempre gostou de aparecer nos holofotes. Mesmo incomodado com a repercussão, neste sábado (12) o casal apareceu mais uma vez nos Stories do Instagram da moça.

Para retribuir o carinho da amada no Dia dos Namorados, Rudge também postou uma foto com a ex-mulher de Nego do Borel em uma viagem. Os dois aparecem sorrindo e se abraçando. Não adiantar negar, o casal agora está mais que assumido.

Quando o primeiro registro do casal Duda e Bruno supostamente vazou, a atriz e modelo ficou indignada: “Não tenho nada para falar, somente lamentar uma situação em que tive minha privacidade exposta mais uma vez”.

Duda complementou alegando que ficou surpresa com o vídeo divulgado: “Me surpreendi muito com esse vídeo sendo postado, afinal não vi ele ser gravado. Nos sentimos bem invadidos, estávamos num momento de descontração entre amigos e brincadeiras”.