Associação Comercial de Cruzeiro do Sul comemora 112 anos de existência

Nesta segunda-feira (28), a Associação Comercial e Empresarial de Cruzeiro do Sul celebra 112 anos de existência. Ela foi criada em 1909, na luta contra altos impostos da época.

O atual presidente Luís Cunha, ressalta a importância da Associação para o desenvolvimento da região. “Fico feliz de podermos hoje comemorar esses 112 anos da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul. É seguramente a instituição mais antiga da região”.

O maior desafio segundo a entidade, sempre foi lutar por levar mercadorias ao extremo ocidente brasileiro. Por muitos anos os produtos só chegavam por barco, pelo rio Juruá ou por avião.

Na gestão do ex presidente e atual vice, Assem Cameli, a luta da Associação foi pela construção da Br 364. “Nós tivemos muito debates com governadores, deputados, vereadores e senadores, como a Br seria importante para Cruzeiro do Sul”.

Agora o objetivo é a integração com a região peruana, pois o mercado é cheio de oportunidades e fica à menos de 200 quilômetros de Cruzeiro do Sul. “Uma grande luta que é a cidade vizinha Pukalpa com mais de 300 mil habitantes. Uma região com mais de um milhão e meio de pessoas no seu total. Um mercado aberto e uma conexão que vai favorecer muito o nosso desenvolvimento. É uma luta nossa para que isso possa acontecer em breve”.



