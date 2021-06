Assaltante aterroriza funcionários de pet shop e os ameaça de morte com arma na cabeça no Amazonas

Funcionários e clientes de uma loja foram aterrorizados por um assaltante que, a mão armada, invadiu o local ameaçando com a arma na cabeça todos que estavam no estabelecimento enquanto exigia aparelhos celulares e dinheiro. O crime ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (11), no bairro Parque das Laranjeiras, zona Centro Sul de Manaus.

Câmeras de segurança do circuito interno conseguiram gravar o momento em que o criminoso invade o local e dá início ao ataque. Mesmo usando um boné para tentar esconder o rosto, as imagens mostram claramente a fisionomia do homem que ameaçava as vítimas de morte caso não entregassem os pertences.

Agindo com extrema violência, o criminoso foi passando de vítima em vítima, fazendo um verdadeiro arrastão. Em seguida ele foge do local na mesma motocicleta em que chegou, uma CG de cor preta e placa PHZ 4E99.

O crime foi registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ainda emocionalmente muito abalados, os funcionários da loja não quiseram se identificar, mas esperam que a polícia encontre o infrator o mais rápido possível por meio das imagens das câmeras de segurança que conseguiram flagrar todo o crime.



