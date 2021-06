Ascensão de Lula e racha Acre: Aposta da esquerda!

Na avaliação da cúpula esquerdista, o racha no grupo que derrotou a FPA em 2018, a queda de Bolsonaro e o ressurgimento de Lula aumentam as chances dessas siglas ocuparem novamente o Palácio Rio Branco.

Nomes como o de Jorge Viana, Raimundo Angelim, Genilson Leite, Sanderson Moura e Perpétua Almeida podem compor a chapa majoritária formada pelo candidato a governador, o vice, o candidato ao Senado e seus dois suplentes.

A expectativa aumentou, de acordo com os cardeais da esquerda, com o racha envolvendo o vice-governador Rocha, o senador Sérgio Petecão e o MDB. “O partido de Flaviano, por exemplo, está completamente dividido”, disse um dirigente do PSB.

Apesar da euforia, os dirigentes da nova edição da FPA, avaliam que será muito difícil derrotar o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) pela sua empatia, pela postura firme na pandemia e pelos recursos que tem em caixa para a realização de obras. “Uma coisa é certa: Vamos levar a eleição ao 2º turno onde tudo pode acontecer”, sentenciou o dirigente.

Ataques do Petecão

O senador Sérgio Petecão (PSD) decidiu partir para o confronto aberto contra o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA). Faz parte do jogo político de 2022, mesmo sabendo que algumas críticas são injustas. Não espere refresco por parte do Palácio Rio Branco.

Campo minado

Na avaliação de uma importante fonte palaciana, o PROGRESSISTA hoje é um campo minado para o governador Gladson Cameli disputar a reeleição. Avalia que Gladson deve migrar para outra sigla. Alysson Bestene permanece para ser seu vice. Mata três coelhos com uma cajadada só: Faz o vice, a senadora Mailza concorre à reeleição como deseja e Gladson pode contemplar outros candidatos ao Senado como deseja ardentemente o senador Márcio Bittar.

Só no ano que vem…

O vice-governador major Rocha (PSL) tem dito que poderá ser candidato a qualquer cargo em 2022. Vê uma aproximação com Petecão como natural; com o PT nem se fala e que não sairá do PSL.

Voto impresso é abortado

Cerca de 11 partidos encaminharam ao STF pedido para não haver nenhum tipo de mudança nas urnas eletrônicas nas eleições do ano que vem. Dentre os partidos, alguns que são da base do presidente Jair Bolsonaro, a exemplo do PP. Vá entender um trem desses!!

Esgoto a céu aberto

Membros da CPI, o presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e alguns aliados estão protagonizando um espetáculo grotesco com o palavreado. A tampa do esgoto foi aberta. Pior, o caldo vai engrossar com a oposição voltando às ruas no dia três de julho.

“Na governança, não te ponhas à frente das leis, mas atrás. Assim é que se mantém a democracia em pé”. (Ésquines 390-314 a.C. – Tinha que ser grego)

. O prefeito Tião Bocalom (PP) continua mais firme do que nunca na execução do seu projeto “Produzir para Empregar”.

. Segundo ele, esse ano será de muita novidade na área de produção agrícola em Rio Branco.

. Muito embora algumas pessoas não acreditem mais!

. Na avaliação de alguns políticos e empresários, o governo do presidente JB vai mal no trato da pandemia e da política, mas a economia poderá crescer em até 5% nos próximos meses.

. O prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes (PSDB) está dando um banho de gestão na cidade; produção, saúde, educação, lazer e demais áreas.

. Isso é bom!

. Só o Moisés Diniz meteu a tromba para defender o governador Gladson Cameli das críticas do senador Sérgio Petecão.

. Onde estão os demais que têm mandatos e participam do governo…estaduais, federais, senadores!

. Não dão um pio!