Aposta online na Eurocopa na LVbet

Começou no último dia 11 de junho a Uefa Euro 2020, popularmente chamada de Eurocopa. É a primeira edição do torneio com mais de dois países sedes. São 11 países, tendo 24 seleções divididas em seis grupos de quatro, onde os dois melhores de cada grupo se classificam às oitavas de final. Outros quatro melhores terceiros de cada chave também vão ao mata-mata. Confira a história do torneio, as seleções favoritas e como se cadastrar, fazer aposta online na Eurocopa e lucrar na casa de apostas LVbet.

Eurocopa: a “Copa do Mundo” do Velho Continente

De quatro em quatro anos, o continente europeu para o que está fazendo para celebrar mais um grande torneio de futebol tradicional. Mas calma, não estamos falando da Copa do Mundo e sim da Eurocopa. A competição atravessou mais de seis décadas e consagrou grandes seleções, gerações e atletas ao longo do tempo. O pontapé inicial foi dado em 1960, na França, mesmo local do último encontro, em 2016. E de lá para cá é chamada de a “Copa do Mundo” da Europa.

De lá para cá, foram 10 campeãs continentais. Espanha e Alemanha são as maiores vencedoras, com três títulos cada, enquanto França já levou dois canecos do também chamado Campeonato Europeu de Futebol. Portugal (atual campeão), Grécia, Dinamarca, Holanda, Tchecoslováquia (atualmente República Tcheca), Itália e União Soviética (hoje Rússia) são os países com um título cada.

7 seleções favoritas para aposta online na Eurocopa

Das 7 seleções favoritas que você passa a conferir agora, apenas duas nunca foram campeãs da Europa. É o caso de Bélgica e Inglaterra, curiosamente duas equipes que certamente irão longe no torneio devido às suas respectivas qualidades. Confira a seguir, além destes dois times, como chegam França, Alemanha, Itália, Espanha e Portugal.

França

A atual campeã da Copa do Mundo é, sem dúvida, a principal favorita para vencer a Euro. Vencedora de dois títulos europeu (1984 e 2000), a seleção francesa conta com uma geração de craques que lembra muito a edição de mais de duas décadas. Se naquela oportunidade os Bleus contavam com craques como Thuram, Vieira, Dechamps (atual técnico), Zidane e Thierry Henry, hoje em dia não é muito diferente. Varane, Kanté, Mbappé, Griezmann e Benzema lideram uma seleção de craques incontestáveis em suas respectivas posições.

Bélgica

Após alcançar o seu maior feito, o terceiro lugar na Copa do Mundo de 2018, a Bélgica promete novamente brigar pelo título inédito da Euro. Os belgas que, no Mundial passado eliminaram o sempre favorito Brasil nas quartas de final, agora contam com um time ainda mais experiente. Liderados pelos craques Curtois, De Bruyne e Lukaku, os Red Devils ainda contam com excelentes jogadores, como Vertonghen, Meunier e Mertens. Sem dúvida, é a melhor e mais promissora geração belga de todos os tempos, não é mesmo?

Inglaterra

Uma seleção com sinônimo de planejamento. Antes mesmo da Copa de 2018 começar, já circulava a seguinte notícia: a seleção inglesa está sendo preparada para 2022. Por mais que a geração de jovens da Inglaterra tenha chegado até a semifinal daquele Mundial, o grande plano inglês não era para aquele momento. Entretanto, antes mesmo da competição da Fifa ano que vem, tem Euro. E o English Team nunca chegou tão favorito para o caneco como agora. Os principais nomes da equipe comandada por Gareth Southgate são: Kane, Sterling e a promessa Foden.

Alemanha

A tricampeã vem com bem menos favoritismo em comparação às outras edições. Vencedora em 1972, 1980 e 1996, a Alemanha já sabe, por exemplo, que sediará a próxima Euro, em 2024. Mas antes, precisa provar para o continente que a chama da Copa de 2014 ainda não se apagou. É por isso que o técnico Joachim Löw, um dos comandantes há mais tempo treinando uma seleção, conta mais do que nunca com alguns craques: Neuer, Kroos, Kimmich, Müller e Werner.

Itália

Após ter ficado de fora da última Copa do Mundo e ter estado ausente de competições nos últimos cinco anos, a Itália voltou – e mais forte do que nunca. Tetracampeã do mundo e campeã da Europa em 1968, a Azurra de Roberto Mancini mira o mata-mata e promete ir longe nesta competição. Os grandes destaques, como sempre, são defensivos, com o goleiro Donnarumma, Chiellini e Bonucci. Contudo, o sistema ofensivo também conta com excelentes jogadores, como Chiesa, Immobile e Insigne.

Espanha

A seleção que encantou o mundo num passado recente chega bem de mansinho nesta UEFA Euro 2020. Sim, estamos falando da Espanha, campeã das edições de 1964, 2008 e 2012. Assim como os alemães, a La Roja não vem com o mesmo peso de favorita na Uefa Euro 2020. Pela primeira vez, o técnico Luis Enrique não convocou nenhum jogador do Real Madrid para a competição. Tal atitude gerou muitas contestações por parte da imprensa e torcida. Fora a ausência de nomes como Sérgio Ramos e Piqué, por sintomas de Covid-19 o volante Busquets foi cortado. O grande destaque da jovem seleção espanhola é o atacante Morata.

Portugal

Por fim, mas nem um pouco menos importante, a seleção campeã da Euro passada: Portugal. Após surpreender e chegar à final de 2016, a seleção comandada por Fernando Santos derrotou, naquela oportunidade, os franceses, donos da casa. Antes disso, a melhor participação da seleção portuguesa tinha sido em 2004, quando sediou o evento e foi até a final contra a Grécia.

Porém, o que restou à nação foi apenas o vice-campeonato dentro de casa. Pela primeira vez, os Imortais chegam como um dos 7 favoritos a levantar o caneco. A base do time é bem parecida com a de 2016, só que com acréscimo de excelentes jogadores como Bruno Fernandes, Bernardo Silva e João Felix. Há ainda um gênio que vai provavelmente para a sua última Euro. Sim, estamos a falar de Cristiano Ronaldo.

