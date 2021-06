Aposentadoria privada: como funciona? Há recolhimento do INSS? Entenda a respeito

Para quem deseja uma alternativa mais confortável ao envelhecer, a aposentadoria privada é uma ótima alternativa. Não é à toa que, nos últimos anos vem crescendo o interesse nos serviços da Previdência Privada. Mas, como é o processo? As contribuições privadas obrigam a ter os recolhimentos do INSS? Conheça as respostas na matéria desta segunda (21).

Um pouco sobre a aposentadoria privada

A aposentadoria privada é uma alternativa capaz de dar garantias de maior conforto ao longo do que se chamam de melhor idade. Assim, pode-se somar os valores de direito do INSS, tal como seria em caso de uma poupança a mais. Para tal, então, tem-se o serviço de várias empresas à disposição.

Aposentadoria privada é o nome que se dá aos repasses financeiros (ou saque único) de um investimento que o trabalhador faz ao longo da vida. Nesse caso, os valores se referem a um fundo de investimento com retorno futuro.

Com isso, essa aposentadoria pertence à Previdência Privada. Ela nada mais é do que uma poupança a longo prazo. Contudo, há o estabelecimento de um plano para resgate dos valores.