Após trair esposa, Ferrugem revela motivo para os fãs

Depois da polêmica da traição envolvendo sua esposa, o cantor Ferrugem resolveu se pronunciar através dos Stories em seu perfil do Instagram.

Publicidade

O cantor disse que quase perdeu o amor da sua vida e conseguiu o perdão da amada após pular a cerca.

Nesta quinta-feira (10), Ferrugem escreveu um desabafo, falando sobre a relação com a mulher e a traição que cometeu no passado. Um dos seguidores perguntou: “Por que traiu sua mulher?” e foi respondido pela celebridade.

“Porque eu era bem vacilão mesmo, a ponto de não ver o anjo que sempre esteve comigo. Me perdi legal nessa vida da noite e quase perdi o amor da minha vida. Hoje graças a Deus tive o seu perdão e seguimos felizes, porque nunca mais passaremos por momentos tão ruins”, disse.

“Minha esposa só sorri, cuida de mim, me ajudou nos últimos meses em tudo, até mesmo na parte financeira. Somos um só e tudo que disserem, infelizmente não irá causar efeito. Temos um amor puro, renovado e blindado”, ressaltou.

O cantor estreou recentemente no Multishow, canal fechado da Globo, com o programa TVZ Temporada Ferrugem. Uma das aparições surpresas na atração foi Gilberto Nogueira, conhecido por Gil do Vigor, apresentando o programa com o artista.