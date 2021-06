Após SBT, GloboNews também confunde Lázaro Ramos com ‘serial killer de Brasília’

Depois de o SBT ter confundido o ator Lázaro Ramos com Lázaro Barbosa de Souza, o “serial killer de Brasília”, foi a vez de a GloboNews cometer a mesma gafe na manhã deste sábado (26). O nome do artista foi colocado no gerador de caracteres, aquela tarja que aparece na parte inferior da tela, no lugar do sobrenome do foragido.