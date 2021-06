Após retirar A Usurpadora e Maria do Bairro, Globo planeja roubar Chaves do SBT

Publicidade

Agora, a emissora quer avançar ainda mais e retirar dois coringas da rival. As séries Chaves e Chapolin estão na mira da Globo para integrarem o catálogo do streaming, segundo a colunista Carla Bittencourt, do Metrópoles.

Chaves e Chapolin são clássicos do SBT e são exibidas há décadas, e chegaram a ser exibidas no Multishow na TV a cabo. A exibição foi suspensa por questões envolvendo a Televisa e o Grupo Chespirito, dono dos direitos.

A ideia da Globo é estrear as séries no Globoplay até outubro, próximo ao dia das crianças. Com isso, a emissora estaria negociando direto com os herdeiros de Roberto Gómes Bolaños (1929-2014).

Na noite desta quinta-feira, 10, a Globo anunciou que o Globoplay, seu serviço de streaming, terá muitas novidades nos próximos meses.