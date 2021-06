Após rejeitar proposta do governo, grevistas da saúde fecham rua em Rio Branco no segundo dia de paralisação

Seguindo com o segundo dia de paralisação, os servidores da saúde do Acre fecharam, na manhã desta terça-feira (15), a Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Rio Branco. A categoria paralisou as atividades nessa segunda-feira (14), e pedem por melhorias tanto no quadro de profissionais com novas contratações, como na estrutura dos hospitais.