Após episódio com PMs, bombeiros promovem treinamento de defesa pessoal

Após a divulgação de um vídeo que mostra dois policiais militares do Acre sendo agredidos por um homem que portava ripa e cabo de vassoura, o Corpo de Bombeiros no estado aproveitou a ‘deixa’ para promover o treinamento de defesa pessoal que vem sendo realizado aos alunos do Curso de Formação de Oficiais, Bombeiro Militar.

O treinamento foi anunciado na tarde desta terça-feira, 22, por meio de grupos num aplicativo de mensagens. O curso é direcionado exclusivamente aos bombeiros e será das 14h às 17h, no Colégio Militar D. Pedro II, do Corpo de Bombeiros, localizado no conjunto Rosa Linda, no Segundo Distrito da capital acreana.

Quem irá ministrar a aula de defesa pessoal será o instrutor Ivan Aleison Azevedo Iwamoto, mestre em Taekwondo e graduado em faixa preta. Segundo a instituição, o objetivo é mostrar a importância desse treinamento na vida militar.

Entenda

Os policiais militares foram agredidos com cabo de vassoura durante uma abordagem a um homem, ocorrida na cidade de Acrelândia, no interior do Acre. Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, é possível ver os policiais entrando em uma casa e tentando conter um homem que está com um cabo de vassoura nas mãos. Durante a confusão, um dos militares que cai no chão. O outro, que segura uma algema, continua tentando fazê-lo parar e também é agredido.



