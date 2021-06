Após 3 meses no cargo, superintendente do Ibama no Acre é exonerada

Publicidade

Helen foi nomeada para chefiar o Ibama no mês de março pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Na época, a nomeação da advogada causou polêmica e foi criticada por ambientalistas. Com experiência de atuação na área ambiental e agrária, ela divulgava vídeos nas redes sociais com orientações de como recorrer de multas aplicadas pelos agentes do Ibama e do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio).