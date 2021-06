Antes do recesso parlamentar, vereadora Ivoneide Bernardino destaca ações do seu mandato no primeiro semestre

A vereadora Ivoneide Bernardino (MDB) usou a tribuna da Câmara Municipal na noite desta terça-feira (29) para destacar as importantes ações do seu mandato, nos primeiros 06 meses do ano, que resultaram em melhorias para a população de Sena Madureira.

No uso da palavra, a parlamentar falou sobre os Requerimentos e ofícios encaminhados à instituições governamentais, tanto Municipal como Estadual, a solicitação por especialistas no hospital João Câncio Fernandes, Cursos Profissionalizantes para a juventude. Melhorias na estrutura do Hospital local, como aquisição de aparelhos de Ultrassonografia, Endoscopia e Mamografia, Mutirão de Cirurgias, solicitação da reforma da Rodoviária, entre outros.

Ivoneide destacou que considera o balanço positivo, e durante esse semestre procurou ser uma parlamentar atuante, defendendo os interesses da comunidade. “Fico feliz em saber que a nossa voz foi ouvida, e muito em breve veremos os resultados em nosso município. Procurei ser de fato uma representante do povo no parlamento mirim, levando as reivindicações aos órgãos competentes por cada demanda, e graças a Deus obtivemos respostas”, frisou a Vereadora.

A parlamentar falou ainda sobre a aprovação do projeto de lei de sua autoria que cria o Programa de Estágio Estudantil, oferecendo um incentivo para os estudantes que pertencem a famílias de baixa renda que em muitas ocasiões não dispõe de recursos para investir nos estudos, o referido programa contemplará os jovens com uma bolsa que viabilizará os recursos necessários durante as aulas.



