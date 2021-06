Anitta fala sobre apoio à Marina Silva em eleições, e acreana responde: “Feliz por ser uma alternativa”

Depois que resolveu mergulhar de cabeça no universo político, a cantora Anitta, uma das celebridades brasileiras mais seguidas nas redes sociais, resolveu comentar em seu perfil no Twitter o cenário eleitoral de 2022, quando será disputado o cargo de presidente da República.

Na ocasião, a famosa fez questão de dizer que já votou na ex-senadora acreana Marina Silva (Rede) nos outros últimos pleitos e que “vai estudar bem os candidatos” – deixando claro que não irá apoiar o presidente Jair Bolsonaro, que deve disputar a reeleição .

“Se tem 15 candidatos, não tem só 2… Eu vou estudar cada candidato e votar e apoiar o que mais me representa”, escreveu a funkeira.

“Nas últimas foi a Marina Silva, por exemplo. O foco é seguir com sangues nos olhos contra o louco da cabeça que está no comando hoje”, continuou a artista.

Logo após a publicação de Anitta, Marina fez questão de respondê-la.

“@Anitta indica o parâmetro. Os destinos do Brasil não se reduzem a nomes de candidatos. Devemos tomar nossas decisões em torno de um projeto de país. Anitta, os intolerantes não suportam uma mulher com sua potência e coragem! Feliz por nosso projeto ter sido uma alternativa p/ vc [SIC]”, escreveu a acreana.

