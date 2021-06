Amaral e Aloísio Chulapa recebem 1ª dose da vacina contra Covid-19 no Acre e geram revolta na web

Os ex-jogadores Amaral e Aloísio Chulapa foram vacinados contra Covid-19 em Rio Branco (AC). Os dois participaram do 6º Futebol Solidário, que aconteceu no último sábado (26), no município de Epitaciolândia, no interior do Acre. A Prefeitura de Rio Branco divulgou nessa segunda-feira (28), vídeos de ambos no Instagram confirmando a vacinação.

Em duas publicações distintas, a Prefeitura de Rio Branco escreveu que ambos receberam a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus e parabenizaram o avanço da faixa etária de vacinação. Atualmente, a capital acreana está vacinando a população em geral a partir de 35 anos.

Os jogadores aparecem em vídeo agradecendo o prefeito da capital, Tião Bocalom, e o secretário municipal de saúde, Franck Lima.

– Estou aqui no Acre, vim tomar a vacina, a (dose) única (Janssen). Quero agradecer o secretário de saúde, ao prefeito e ao SUS do Acre. Viva o Acre – disse Amaral.

– Viva o Acre, viva o SUS. Secretário, prefeito, muito obrigado. Estou muito feliz. Quem vai aplicar a vacina no Chula é um palmeirense doente. Seguindo os protocolos e tá perto aqui do Chula, que deu passe para o (ex-volante) Mineiro no Mundial. Obrigado pelo carinho, pela recepção, sensacional – celebrou Aloísio Chulapa.

Internautas desaprovam vacinação do ex-jogador Amaral, em Rio Branco — Foto: Reprodução/Instagram

A vacinação dos ex-jogadores não agradou os internautas. Logo após a publicação do vídeo do ex-jogador Amaral, usuários da rede social comentaram a postagem reprovando a ação da prefeitura.

– Uma vacina a menos! Mandem ele tomar na cidade dele por gentileza – disse uma.

– Vocês tão comemorando a vacinação de alguém que sequer é domiciliada aqui? Que tenebroso! – comentou outro.

Aloísio Chulapa recebeu primeira dose da vacina contra Covid-19 em Rio Branco (AC) — Foto: Reprodução/Instagram

O vídeo de Aloísio Chulapa também recebeu críticas. Um dos internautas reclamou que o Acre tem recebido poucas doses e, ainda sim, tem usado para vacinar pessoas que não residem no estado.

– O estado da federação que menos recebe doses de vacina, está sendo usado por pessoas de fora. Parabéns! Desrespeito ao povo acreano – disse um usuário.

– Gente que vantagem tem isso? Vacinem o povo do Acre. Prefeitura sem noção – completou outro.

O ge tentou contato nessa terça-feira (29) com o secretário municipal de saúde para falar sobre a situação, mas até o fechamento desta matéria não obtivemos retorno.



