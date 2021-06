Almeida propõe um dia de folga para trabalhadores em geral que se imunizarem com a vacina da Covid-19

Na sessão remota desta terça-feira, 29, o deputado Nenem Almeida (Podemos) apresentou um projeto de lei que propõe a dispensa para o servidores responsáveis pela aplicação da vacina no dia da sua Imunização.

Publicidade

De acordo com o deputado, hoje existe um déficit de vacina para a população, entretanto, em um passado muito recente havia vacina, mas pouca procura dentro do cronograma estabelecido pelos órgãos de saúde.

Com a chegada da vacinação da população em geral passou a ocorrer um maior atendimento de pessoas em idade trabalhista, simultaneamente. É natural que exista dificuldade em conciliar o expediente laboral e o horário agendado para receber a vacina.

“O intuito do projeto é facilitar a rotina das pessoas no dia da sua vacina e, principalmente, incentivar que o servidor não deixe de se vacinar. É preciso garantir o acesso total à vacina para todos os grupos. O ideal seria que esse projeto também fosse adotado pela iniciativa privada. No entanto, apenas a União tem competência de legislar sobre essa alçada.”, comentou Neném.

O parlamentar destacou, também, que os imunizantes usados pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) podem causar reações adversas. Febre, dor no local da aplicação e cefaleia são alguns dos efeitos colaterais listados pelos fabricantes, e o repouso logo após a vacina pode amenizar as reações.



Publicidade