ALERTA: Uma nova estratégia pode estar sendo usada para invadir residências em Rio Branco

Batendo na porta e fantasiando todo um teatro anunciando que uma pessoa próxima da vitima está precisando de ajuda, sem condições de andar, totalmente embriagado, e é neste momento em que a vítima abre a porta e logo em seguida é abordada pelo criminoso.

-Acompanhe essa história:

Um caso parecido aconteceu por volta das 23h, desta terça-feira, 15, em uma residência localizada do Segundo Distrito, no bairro Santa Inês. A vítima alega que estava sozinha em casa e que foi chamada pelo próprio nome, por um suspeito e que inclusive o mesmo havia pulado o muro , pois estava batendo diretamente na porta da casa, alegando que seu marido estava muito embriagado e que precisava de ajuda para entrar em casa. A vítima, que não quer ser identificada, ligou pedindo ajuda para um vizinho que mora em frente a sua residência, ele atendeu a ligação, foi até a frente de sua casa, avistou e confirmou que realmente tinha uma pessoa desconhecida dentro de seu recinto, neste exato momento o suspeito viu que não conseguiria fazer nada dentro do anonimato, e desistiu da tentativa de entrar na casa. O vizinho gritou afirmando que o suspeito já havia pulando o muro novamente, dessa vez para o lado de fora e que saiu correndo, tomando rumo ignorado. A Polícia Militar foi acionada para que fizesse uma ronda na região.

Esta mesma tentativa pode ser aplicada de diversas maneiras, o suspeito pode simplesmente alegar que qualquer pessoa próxima está precisando de ajuda, passando mal, embriagado ou que sofreu algum acidente, neste momento se você abrir a porta, pode dar de cara, com um criminoso. Fique atento para não cair nessa cilada, se comunique bem com as pessoas de sua casa, se for sair, avise para onde vai, que horas que volta, com quem está indo, quanto menos informação o suspeito tiver, mais difícil vai ser dele lhe enganar, chame imediatamente a polícia, mantenha bem fechada as portas e janelas.



