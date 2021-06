Além de frio, Manuel Urbano, Tarauacá e Cruzeiro devem ser atingidos por temporais, avisa Friale

A forte onda de frio que chegou a Rio Branco nas primeiras horas desta segunda-feira (28/6/2021), avança rapidamente na direção do oeste do Acre.

Às 11h da manhã desta segunda-feira, em Cruzeiro do Sul, a temperatura era de 32ºC, enquanto, em Rio Branco, apenas, 17ºC.

Devido a esta enorme diferença de temperatura e, consequentemente, de pressão atmosférica, alertamos que, nas próxima horas desta segunda-feira, o centro do Acre e todo o vale do Juruá serão atingidos por fortes rajadas de vento, que podem passar de 50km/h, podendo causar sérios transtornos à população, como queda de galhos e árvores, destelhamentos e danos às edificações.

Os seguintes município do Acre estão na rota de fortes temporais, em ordem aproximada de chegada das ventanias: Manuel Urbano, Santa Rosa do Purus, Feijó, Tarauacá, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.

Temperatura despenca

Alertamos, também, para a queda brusca e acentuada da temperatura em todo o Acre e Rondônia e no centro, sudeste, sul, sudoeste e oeste do Amazonas.

Em Rio Branco e Brasileia, por exemplo, nesta terça-feira, a maior temperatura ficará abaixo de 16ºC e no centro e oeste do Acre, abaixo de 19ºC.

As menores temperaturas, ao amanhecer de quarta-feira e de quinta-feira próximas, oscilarão entre 8 e 11ºC, em Rio Branco e Brasileia, e, entre 12 e 15ºC, em Cruzeiro do Sul e Tarauacá.



