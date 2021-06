Hamburgueria Albert’s Famous chega em Rio Branco com promoção exclusiva

Considerada como a melhor hamburgueria do Brasil, a rede Albert’s Famous chegou em Rio Branco e trouxe os melhores hambúrgueres goumert.

Criada no sul do Brasil, em Joinville, em Santa Catarina, a rede surgiu a partir do sonho de Alberto e Thonia, que queriam criar uma hamburgueria com produtos de alta qualidade e preço justo.

Atendendo de segunda a sábado das 12h às 00h e aos domingos e feriados das 15h às 00h em sua franquia na capital do Acre, a Albert’s Famous oferece um cardápio com diversos hambúrgueres e hotdogs.

Neste domingo (13), a hamburgueria tem um combo promocional exclusivo para você. A Albert’s Famous também oferece a Slider Box, uma maleta com 24 saborosos Albert’s Sliders que serve até 7 pessoas.

Você pode pedir pelo WhatsApp no número (68) 99904-9767 e também conferir o cardápio completo da hamburgueria. A Albert’s Famous fica localizada na Rua Parque da Maternidade Nº 100, no bairro Bosque, próximo a Churrascaria Sabor do Sul.

Clique no botão abaixo para pedir pelo WhatsApp:



