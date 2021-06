Advogado pede ajuda para alugar carro de som para anunciar vacinação na capital

Devido a falta de propaganda da vacinação por parte da prefeitura de Rio Branco, o advogado Gabriel Santos, usou o twitter no fim de semana para informar que tomou a iniciativa de alugar um carro de som com objetivo de anunciar o mutirão de vacinação no Ginásio do Sesi, na capital.

Santos aproveitou a oportunidade para alfinetar a gestão de Tião Bocalom e do secretário Frank Lima, segundo ele, a iniciativa deveria ter partido do poder público. “A gente se uniu para colocar um carro de som nas ruas para avisar a população do mutirão da vacinação no Ginásio do Sesi. Não dá pra esperar pela Prefeitura, né?”, ironizou.

Gabriel ressaltou que a ideia gera custos, haja vista que, uma hora do carro circulando pelas ruas da cidade custa R$ 50 reais, na ocasião, ele pediu ajuda dos adeptos a iniciativa de conscientização da população.



