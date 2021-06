Adolescente some nas águas ao tentar atravessar Rio Tarauacá a nado no interior do AC

Equipes do Corpo de Bombeiros de Rio Branco fazem buscas pelo adolescente Joao Pedro de Sousa Leandro, de 17 anos, que sumiu nas águas do Rio Tarauacá na tarde desse domingo (13), na cidade de mesmo nome, no interior do Acre. Populares informaram que o rapaz sumiu após tentar atravessar o manancial a nado.

Publicidade

As buscas no local indicado pelas testemunhas e arredores começaram ainda no domingo, mas com o anoitecer, os mergulhos foram interrompidos.

O tenente Jailton Figueiredo, que comanda o Corpo de Bombeiros na cidade, disse que as equipes retornaram ao local nesta segunda-feira (14) para continuar com as buscas.

Amigos do rapaz relataram que estavam nadando no manancial quando resolveram atravessar. Foi então que ao chegarem do outro lado, eles perceberam que Leandro tinha sumido.

Uma testemunha que viu o momento em que os jovens atravessavam o rio, contou aos bombeiros que o rapaz logo começou a se afogar e subir, até que não aguentou mais e já perto de chegar do outro lado, sumiu.



Publicidade